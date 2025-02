Gold! Kärntner Ski-Freestyler legt im Big Air nach

Der Kärntner Freestyle-Skifahrer hat die erste rot-weiß-rote Goldmedaille bei den Europäischen Olympischen Jugend-Winterspielen (EYOF) in Bakuriani gewonnen. Der Villacher triumphierte am Samstag in Georgien im Big Air. Am Mittwoch hatte der 16-Jährige bereits Silber im Slopestyle geholt. „Es ist einfach wunderschön“, sagte Lengger nach dem größten Erfolg seiner bisherigen Karriere.