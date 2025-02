So ticken die beiden radikalen Unruhestifterinnen

AfD-Chefin Alice Weidel ist Deutschlands kontroverseste Polit-Figur. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar wird sie zur erfolgreichsten Rechtsaußen-Politikerin des Landes aufsteigen. Linken-Ikone Sahra Wagenknecht hingegen kämpft mit ihrer eigenen Partei ums politische Überleben. Was die radikalen Unruhestifterinnen eint und was sie trennt, hat Krone+ analysiert.