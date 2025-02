Wiener Duo im deutschen ESC-Finale dabei!

Eine Sängerin bekommt besonders gute Bewertungen

Sehr gut bewertet und durchgewinkt wurde zudem die Düsseldorfer Sängerin Julika, die in großer ESC-Tradition barfuß auf der Bühne stand und der Raab einen zarten „Schmelz“ in der Stimme bescheinigte. Auch bei der Kölner Musikerin Cage war die Sache klar: Noch während ihres Auftritts stand Sänger Max Mutzke, der als Gast in der Jury saß, auf und tanzte. Sie kam sicher weiter. Tickets für die nächste Runde in gut einer Woche bekamen zudem die Münchner Band Cosby und der Sänger Benjamin Braatz aus der „Musikweltmetropole Hagen“ (Braatz über seine Heimat).