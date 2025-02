Vier Verletzte bei Massenschlägerei in Lustenau

Alles begann damit, dass gegen 1.40 Uhr ein Jugendlicher in einem bekannten Pub in der Lustenauer Radetzkystraße mit einem etwa gleichaltrigen Burschen aus nicht näher definierten Gründen in Streit geriet. Das anfängliche Duell entwickelte sich rasch zu einer lautstarken Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen.