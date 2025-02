„Wintermärchen!“ Saalbach-WM schon erfolgreicher

Die erfolgreichste WM aller Zeiten erlebte Österreich 1962 in Chamonix (6/4/5). Die Saalbacher Wettkämpfe 1991 besetzen in der ewigen Bestenliste Platz drei (5/3/3). Bei der vergangenen WM in Courchevel/Meribel waren die Österreicher ohne Goldmedaille geblieben (0/3/4).