Karneval in Venedig mit großer Show eröffnet

Organisiert hat die Karnevalsfestlichkeiten der Bühnenbildner des Opernhauses La Fenice, Massimo Checchetto. Am Freitagnachmittag wurden sie mit einer großen Show am Markusplatz und am Canal Grande eröffnet. Eines der Highlights ist das sogenannte Marienfest am 22. Februar. Es erinnert an den Sieg Venedigs im Jahr 943 über die Piraten, die zwölf junge Mädchen bei einer Hochzeit entführten. Die Verlobten organisierten eine Verfolgungsjagd und befreiten die Mädchen wieder, die anschließend durch die ganze Stadt getragen wurden. Im Andenken ist ein Umzug mit zwölf jungen venezianischen Frauen geplant.