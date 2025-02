Ski-WM: Diese Premiere ist ein „Bubentraum“

„Damit geht ein Bubentraum in Erfüllung, das hat man wohl nur einmal im Leben“, strahlt der Mellauer. Der sich einen klaren Plan zurechtgelegt hat: „Nicht zu viel nach links und rechts schauen. Und es sagen alle, man soll nichts Spezielles machen - also werde ich das tun.“ Qualifiziert hat er sich dank des zweiten Platzes in Val d‘Isere, seinem ersten Karriere-Podest. Das bewies, dass an guten Tagen mit etwas Glück viel möglich ist: „Favoriten sind andere, aber wenn ich meine Leistung bringe, habe ich Außenseiterchancen auf eine Medaille.“