Riesentorlauf der Herren ab 9.45 Uhr LIVE

Österreichs letzte Riesentorlauf-Weltmeistertitel fuhren Marcel Hirscher 2017 in St. Moritz, Hermann Maier 2005 in Bormio und Rudolf „Rudi“ Nierlich 1991 in Saalbach ein. „Ich kenne die Bilder, die Videos, die Fahrten vom Rudi. Unglaublich, wie weit er vor allem technisch voraus war. Schade, dass er das jetzt nicht miterleben darf“, sagte der 28-jährige Feurstein, der die Saison als Achter in Sölden begann, in Val d‘Isere als Zweiter das Podest erreichte, im Jänner über Platz 20 in Schladming aber nicht hinauskam.