Der Élysée-Palast bestimmte Europas Geschichte

Könige gab es keine mehr, der Élysée-Palast blieb aber Machtzentrum

Nach der Französischen Revolution von 1789 verkaufte eine Cousine des letzten französischen Königs den Élysée-Palast, der einige Jahre darauf wieder an eine regierende Dynastie fiel. 1805 gelangte er in den Besitz von Joachim Murat, dem treuen Marschall und Schwager von Kaiser Napoleon I. Als Napoleon seinen Schwager 1808 zum König von Neapel ernannte, übernahm er dessen Palast, dem er einen neuen Namen gab, nämlich „Élysée-Napoléon-Palast“ (der Name Napoleons sollte später wieder aus der offiziellen Bezeichnung gestrichen werden).