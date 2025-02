Österreich existiert für manche Schüler gar nicht

Jedes Mal, wenn unser Bundespräsident von „Österreicherinnen und Österreichern und allen, die hier leben“, spricht, denke ich an meine Schüler. Durch den großen Zuzug an syrischen Familien besuchen nur mehr wenige österreichische Staatsbürger unsere Schule. Während seiner Ansprache am Donnerstagabend fiel mir ein, dass manche Kinder der festen Überzeugung waren, sie befänden sich in Deutschland. Nur die Fußballbegeisterten wussten, dem ist nicht so.