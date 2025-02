Der GAK will in Weinzödl wieder Herr im Haus sein

Das Trainingszentrum Weinzödl soll als „echte Heimat“ wieder zurück in die Hand des GAK kommen, so lautet der Wunsch im roten Fußball-Lager! Nachdem Sturm von der Stadt Graz und dem Land Steiermark beim zweiten Trainingszentrum in Puntigam mit Förderungen unter die Arme gegriffen wird, laufen augenblicklich Bestrebungen, den in die Bundesliga zurückgekehrten GAK (der im Grazer Norden nur Mieter ist) wieder zum Herren über den 67.000 m² großen Sportcampus in Graz-Andritz zu machen, welcher im Zuge des GAK-Konkurses von der Stadt übernommen wurde.