Toronto gewinnt heuer erstmals ohne Jakob Pöltl

Während Pöltl aufgrund der Verletzung die vierte Partie in Folge verpasste, beendete sein Team eine Serie von zuletzt vier Niederlagen. Hauptverantwortlich für den erst fünften Auswärtssieg der Raptors in dieser Saison zeichnete Scottie Barnes mit 33 Punkten und zehn Rebounds. Immanuel Quickley steuerte 23 Zähler bei. Im letzten Spiel vor einer neuntägigen Pause wegen des All-Star-Wochenendes in San Francisco empfangen die Raptors am Mittwoch die Cleveland Cavaliers und damit den Leader der Eastern Conference.