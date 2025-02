„Die Pfiffe gegen Trump haben mich überrascht“

Der mit Ex-Kollege Dennis Schröder, der binnen 24 Stunden viermal zwischen Vereinen herumgeschoben worden war, Mitleid hat: „In so einer Position willst du als Spieler nie sein.“ Und Pöltl schon gar nicht: „Ich bin froh, dass ich weiter in Toronto bin!“ Dass Profis in der NBA nicht nur ohne vorab involviert zu sein, sondern auch gegen ihren Willen die Teams wechseln, ist „part of the game“, der deutsche Weltmeister Schröder sprach als Betroffener zuletzt von „moderner Sklaverei“. So weit will Pöltl nicht gehen, „aber ich würde auch lieber mitentscheiden wie im Fußball.“