Lara Gut-Behrami attackiert einstigen Weggefährten

Doch der Reihe nach! Lara Gut-Behrami hatte am Dienstag wohl nicht mehr mit einer Medaille gerechnet. In der Abfahrt war die 33-Jährige nicht über Platz zwölf hinausgekommen. Doch Kombi-Partnerin Wendy Holdener riss das Ruder noch herum, am Ende musste man sich nur dem US-Duo Mikaela Shiffrin und Breezy Johnson geschlagen geben. „Bis heute hätte ich nie gedacht, dass Teamsport Sinn macht“, schmunzelt Gut-Behrami im SRF-Studio.