ÖSV-Duo kündigt an: „Sonst starten wir nicht!“

Ein Problem damit hat Venier laut eigener Aussage jedoch nicht. „Es ist auch voll etwas Cooles, wenn du auf einmal so begehrt bist und jeder was von dir haben will. Dann weißt du, dass du was erreicht hast und dass du was richtig gemacht hast.“ Truppe sieht das ähnlich. „Es ist positiv, wenn man viele Autogramme schreiben darf und Fotos machen kann. Ich mache das gerne, es ist nicht ungut“, meinte die 29-Jährige. Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden, wie Venier feststelle. „Deswegen harmonieren wir auch so gut.“