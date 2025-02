LIVE: Schwerer Fehler! Gallhuber fällt zurück

Für Österreich ist die nächste Medaille bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm in Reichweite. In der neuen Teamkombi der Frauen erreichte Silbermedaillengewinnerin Mirjam Puchner Platz drei in der Abfahrt, nur 0,28 Sek. hinter der US-Amerikanerin Lauren Macuga (mit Paula Moltzan), Zweite war die Deutsche Emma Aicher (+0,23/Lena Dürr).