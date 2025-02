Zwölf Jahre ungeschlagen! Erfolgslauf geht weiter

Dominanz hat einen Namen: Gernot Bruckmann! Denn der Villacher sicherte sich bei der Modell-Kunstflug-Indoor-WM in der Schweiz am vergangenen Wochenende den Titel in der F3P-Klasse. Dabei setzte er sich gegen 31 Athleten aus zehn Nationen durch. 2013 wurde die Weltmeisterschaft erstmals ausgetragen, insgesamt stieg sie in dieser Kategorie sechsmal. Am Ende strahlte immer Bruckmann vom obersten Stockerl, ist somit seit zwölf Jahren der Beste der Welt. „Ich habe mich in der Vorbereitung extra darauf fokussiert. Von November bis Jänner habe ich 30 Stunden trainiert. Das Ziel war, der einzige Weltmeister in dieser Kategorie zu bleiben“, freut sich der 33-Jährige.