„Polizisten sind Sozialarbeiter mit Waffen“

„Krone“: Sie sind in der Bundespolizeidirektion für Gemeinsam.Sicher in ganz Österreich zuständig. Was ist das?

Stefanie Jäger: Es ist eine Initiative des Bundesministeriums für Inneres, die im August 2016 in Wien startete und mittlerweile österreichweit umgesetzt wurde. Dadurch werden die Zusammenarbeit und der Dialog zwischen der Bevölkerung, der Polizei und den Behörden in Sicherheitsfragen verbessert. Am Bekanntesten sind unsere Grätzelpolizisten, es geht um Bürgerbeteiligung. Das große Feld das wir bearbeiten, ist das subjektive Sicherheitsgefühl, weil dieses bei manchen vermutlich weitaus schlechter ist, als es jede faktische Grundlage rechtfertigen ließe. Unser Themengebiet beginnt beim Mistkübel, der zu nah am Schulweg steht und die Sicht für herannahende Fahrzeuglenker auf Schulkinder verdeckt, bis zu verdächtigen Beobachtungen.