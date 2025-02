Stadt sagt Kredit für schlechte Zeiten vorerst ab

Knapp zehn Wochen nach der Eröffnung hat die Betreibergesellschaft der „StarJump“-Trampolinhalle bei der Stadtgemeinde Oberwart um ein Überbrückungsdarlehen in der Höhe von 300.000 Euro angesucht (die „Krone“ berichtete). Dabei würde es sich um eine reine Vorkehrungsmaßnahme handeln, sollte der Betrieb in den Sommermonaten nicht so anlaufen, wie kalkuliert, begründete der Geschäftsführer der Inform Events, Roland Poiger, den Antrag.