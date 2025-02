Nintendo Switch 2 will altes Konsolenproblem lösen

Die Switch 2 wird größer als das Original – so viel ist dem Ankündigungsvideo bereits zu entnehmen. Sonst sind auf den ersten Blick aber nur wenige Unterschiede zur ersten Switch erkennbar – andere Farbe, neue Controller-Befestigung. Am Konzept einer unterwegs ebenso wie daheim in einem Dock am TV-Gerät verwendbaren Hybridkonsole hält man aber fest. Was noch nicht verraten wurde: Nintendo scheint sich ein geheimes Extra überlegt zu haben, das ein uraltes Problem des Konsolen-Gamings lösen könnte.