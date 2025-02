Rumänischer Staatschef Johannis zurückgetreten

Amtsenthebungsverfahren für Johannis „unnütz“

Das gegen ihn angestoßene Amtsenthebungsverfahren bezeichnete Johannis als „völlig unnütz“ – zum einen, weil er in wenigen Monaten ohnehin abgetreten wäre, zum anderen, weil er zu keinem Zeitpunkt gegen die Verfassung verstoßen habe. Um dem Land jedoch eine weitere politische Krise mit gravierenden Folgen zu ersparen, ziehe er den Schritt zurück vor. Er werde am Mittwoch, dem 12. Februar, aus dem Amt scheiden, so Johannis.