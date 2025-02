Hier steht Gesundheit an erster Stelle

In der Jufa-Halle in Bleiburg konnten gleich zwei engagierte Vereine die Auszeichnung von Gesundheitslandesrätin Beate Prettner entgegennehmen: „Ihr seid Vorbilder, wenn es darum geht, zu demonstrieren, wie viel man selbst für sein Wohlergehen tun kann. Ob in der Jugendförderung oder mit Angeboten für die erfahrene Generation.“