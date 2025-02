Tödlicher Sog in See als seltenes Naturphänomen

Touristen belagern See

Laut Peter Kilkus, dem Herausgeber der „Lake Berryessa News“-Zeitung, war dieses nur vier Mal in den letzten drei Jahrzehnten passiert – zuletzt vor sechs Jahren: „So ein Schauspiel gibt es fast nirgendwo auf der Welt. Wir ziehen gerade mehr Touristen an, als in den gesamten Sommermonaten.“