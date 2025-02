„Schamanin“ hatte 6,6 Mio. Euro Bargeld im Tresor

Schusswaffen, Gold und Bargeld in Geheimtresor

Am Montag gab die Landespolizei Niederösterreich zusammen mit Innenminister Karner bei einer Pressekonferenz dann neue Erkenntnisse zu dem Fall bekannt. Demnach konnten die Ermittler in der Villa des Sohnes (29) der Flüchtigen in Maria-Enzersdorf neben Wahrsager-Karten und Amuletten auch zahlreiche Schusswaffen, rund 6,6 Millionen an Bargeld aus verschiedenen Ländern und 25 Kilo Gold aus einem versteckten 1000-Kilo-Tresor sicherstellen.