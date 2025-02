Mama brachte ihren gesuchten Sohn (17) zur Polizei

Knochenbrüche im Gesicht hatte ein 20-Jähriger aus Seewalchen davongetragen, als er am 2. Februar von einer Gruppe junger Erwachsener und Jugendlicher verprügelt worden war. Zwischen den Männern war es um 2.45 Uhr im Foyer einer Bank in der Pichlwanger Straße in Timelkam zuerst zu einem Streitgespräch mit Beleidigungen gekommen. Die folgende Rangelei eskalierte schnell in eine wilde Schlägerei, während die ganze Gruppe auf den 20-Jährigen einprügelte.