Purker erkämpft sich bestes Weltcup-Ergebnis

Nach Platz sieben in Seefeld war es damit das zweite Top-Ten-Ergebnis für Purker in dieser Saison. Die Formkurve Richtung WM in Trondheim steigt stark an. „Da muss ich ein großes Lob an meinen Trainer aussprechen, der plant das alles“, sagt die Altenmarkterin, die noch alkoholfrei auf ihren Erfolg anstoßen will. Annalena Slamik komplettierte als Zehnte ein starkes mannschaftliches Abschneiden. Der Sieg ging an die Norwegerin Ida Marie Hagen.