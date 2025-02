Alles, was Sie zum Super Bowl LIX wissen müssen

Ziel des Spiels ist es, mit dem Ball von einer Seite des Spielfeldes auf die andere Seite in die so genannte Endzone zu kommen. Die Mannschaft im Ballbesitz muss in 4 Versuchen zumindest 10 Yards überbrücken. Schafft die Mannschaft das nicht, bekommt die andere Mannschaft den Ball. Jede Mannschaft besteht aus über 50 Spielern. Diese lassen sich in Angreifer und Verteidiger einteilen. Es stehen immer also die Angreifer einer Mannschaft gegen die Verteidiger auf dem Feld.