Super Bowl! Eagles gegen Chiefs – ab 0.30 Uhr LIVE

Vor den Augen von US-Präsident Donald Trump geht in New Orleans Amerikas wichtigstes Sportevent des Jahres in Szene. In der Super Bowl LIX der National Football League stehen sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs im Kampf um die begehrte Vince-Lombardi-Trophy gegenüber. Die Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes haben ihren dritten Titel in Folge und damit eine historische Premiere im Visier.