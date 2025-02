Lamparter Zweiter bei Riiber-Sieg in Otepää!

Noch zwei Bewerbe in Estland

„Jarl war wieder nicht zu schlagen. Da kann man nur den Hut ziehen, er macht das genial im Moment. Aber ich freue mich auf die nächsten Tage. Es war richtig gut, das Wochenende so zu eröffnen“, sagte Lamparter. Am Samstag und Sonntag stehen in Estland noch weitere Bewerbe auf dem Programm. In der Gesamtwertung baute Riiber seinen Vorsprung auf Geiger aus, Lamparter ist bei sechs ausstehenden Bewerben Fünfter.