Attacke in Tankstelle: Schläger rasch geschnappt

Gegen 9 Uhr kam es in der Tankstelle aus bislang unbekannter Ursache zu einem handfesten Streit. „Ein vorerst unbekannter Täter attackierte einen 39-jährigen Österreicher, verletzte ihn dabei am Kopf und flüchtete“, heißt es seitens der Polizei. Das Opfer wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht.