Flock jagt in einem Rennen zwei Skeleton-Trophäen

Mit ihren 35 Jahren hat Skeleton-Star Janine Flock in ihrem Sport schon fast alles erlebt. Und doch fiebert die Rumerin seit Tagen im norwegischen Lillehammer einer besonderen Premiere entgegen.

Mit EM-Gold und der Weltcup-Kugel kann sie am Freitag beim Weltcupfinale erstmals in einem Rennen gleich zwei Trophäen einfahren: „Das macht das Ganze noch einmal spannender. Auch wenn ich angespannt bin, ich freue mich riesig auf das Rennen.“