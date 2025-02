Lakers finden AD-Ersatz ++ Butler zu den Warriors

Dazu schickten sie Dennis Schröder, den sie erst im Dezember verpflichtet hatten, zu Nachzügler Utah Jazz. Der deutsche Weltmeister wird damit immer mehr zum Wanderpokal. Utah ist bereits Schröders neuntes unterschiedliches NBA-Team in den vergangenen sieben Jahren. „Es ist wie moderne Sklaverei“, hatte der 31-Jährige als Reaktion auf den unerwarteten Doncic-Transfer erst am Dienstag in einem NBC-Interview Kritik an der gängigen Geschäftspraxis geübt. Tags darauf wurde Schröder selbst erneut transferiert.