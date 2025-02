„Ein Tor für Österreich zu machen, wäre cool“

Der Austro-Kanadier Brian Stankiewicz wurde als Eishockey-Teamtorhüter in Österreich in den 80er und 90er Jahren zur Legende. Am Freitag schlägt ein Austro-Finne ein neues Kapitel auf, hütet Atte Tolvanen beim Turnier in Oslo gegen Frankreich (ab 15 Uhr live auf krone.at) erstmals Österreichs Tor. Der 30-jährige Keeper von RB Salzburg über...