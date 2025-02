„Ist ein wohnungspolitischer Sündenfall“

Hart ins Gericht geht Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) mit dem geplanten Projekt in der Salzburger Schwarzstraße. Dass nur frei finanzierte Wohnung am Areal der Franziskanerinnen entstehen sollen, ist für ihn wegen der ohnehin hohen Wohnungskosten in der Landeshauptstadt ein Dorn im Auge und für ihn ein wohnungspolitischer Sündenfall, falls es wie geplant umgesetzt wird.