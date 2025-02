Der „Göttliche“ aus einer anderen Galaxie

„Eigentlich mag ich ja keines der beiden Teams so richtig, die jetzt im Superbowl stehen“, seufzt Divine Buckrham. „Ich stamme zwar aus New York, bin aber kein Anhänger der Jets oder Giants. Ich bin Steelers-Fan“, besuchte er die Kiski Highschool in Saltsburg etwa 50 Kilometer außerhalb von Pittsburgh, der Heimat der Steelers. Studiert hat er später auch im Bundesstaat Pennsylvania an der Lehigh University in Bethlehem. „Aber im Superbowl gehe ich mit den Eagles“, hält der in North Baldwin im US-Bundesstaat New York geborene Footballer „zum Team aus dem Nord-Osten“. Für die Kansas City Chiefs kann er sich – wie viele seiner Kollegen – nicht wirklich erwärmen.