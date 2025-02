„Es ist eine Ehre, bei so einem Event mitzuhelfen“

Sie „fliegen“ wie ein Schwarm Bienen über die Zwölferkogel-Pisten, packen am Weg ins Tal an, wo Not am Mann ist – die sechste Gebirgsbrigade des Bundesheeres sorgt dafür, dass die Pisten WM-reif und die Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. „Von unserer Seite aus kann es losgehen“, so Oberleutnant Christoph Gruber, 30 Jahre, Kommandant in Saalbach.