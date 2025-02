Ex-FPÖ-Politiker Hübner (68) „plötzlich“ gestorben

„Johannes Hübner hat sich – neben seinem Beruf als Rechtsanwalt – in all seinen Funktionen über Jahrzehnte hinweg für die freiheitliche Gemeinschaft mit voller Kraft und Leidenschaft eingesetzt“, sagten der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp und der Wiener Klubobmann Maximilian Krauss in einer Aussendung am Montag. Er habe keine Konfrontation gescheut und sei der Partei „auch in schwierigen Zeiten immer loyal zur Seite“ gestanden. Hübners Ableben sei „plötzlich“ gewesen.