Chinas Einfluss muss sofort reduziert werden

Mulino bezeichnete die Zusammenkunft als positiv. Es gebe keinen Zweifel daran, dass die Wasserstraße von Panama betrieben und dies auch so bleiben werde, so Mulino. „Ich glaube nicht, dass es diesbezüglich irgendwelche Unstimmigkeiten gab“. Eine bilaterale technische Fachgruppe werde eingesetzt, um die Bedenken der USA genauer zu analysieren, insbesondere in Bezug auf die „chinesischen Häfen“. Rubio sollte später eine der Schleusen des Kanals besuchen.