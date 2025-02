Feuer gelegt und vertuscht? Polizisten vor Gericht

Polizist 1 (36) wird angelastet, am 11. Februar 2024 im Haus des Stiefvaters und seiner Mutter in Puchenau ein Schlafsofa in Brand gesetzt zu haben. „Auf dem Bettzeug ist eine brennbare Flüssigkeit verschüttet und in Brand gesetzt worden“, erklärt Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz.