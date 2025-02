20 Tonnen Fisch legten stundenlang die A8 lahm

Lkw erfasste Kastenwagen nahezu ungebremst am Heck

Beide Fahrzeuge prallten verkeilt ineinander in die Betonmittelleitwand und wurden wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der Lkw kippte um und kam quer über beide Fahrstreifen zum Liegen. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht.