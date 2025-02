Erster! Straka spielte wie von einem anderen Stern

Sepp Straka schloss an den ersten beiden Tagen nahtlos an seinen jüngsten Turniersieg in La Quinta an.Der Wiener spielte seine Abschläge kerzengerade auf die Fairways. Von dort platzierte er die Eisenschläge lasergenau auf den Grüns. So ergaben sich zahlreiche Birdie-Chancen, von denen er Donnerstag auf dem Spyglass Hill Golf Course acht nützte. Und auch Freitag auf dem Pebble Beach Golf Links gelangen satte acht Birdies.