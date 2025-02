Tausende Jobs, vernichtet vom falschen Messias

Während René Benko am Freitag im Wiener Landesgericht der Haftrichterin vorgeführt wurde, flossen im Stammsitz des einstigen Möbelriesen Kika-Leiner in St. Pölten die Tränen. „Er war der Messias für uns“, schildert Martina P. die große Hoffnung, die die Belegschaft in den „Retter“ des Unternehmens gesetzt hatte, „unser Held!“