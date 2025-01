Kika/Leiner: Die Tristesse eines Abschieds

„Minus 90 Prozent, Totalabverkauf“ – Schilder wie dieses empfangen die Kunden am allerletzten Tag in der Geschichte des insolventen Möbelhauses Kika/Leiner. Eine freudige Schnäppchenjagd-Stimmung will in Dornbirn trotzdem nicht aufkommen, den großen Ansturm gab es bereits vor Weihnachten. Nur wenige Kunden stapfen durch die Gänge, die meisten Regale sind leer – so wie die Blicke jener Mitarbeiter, die sich nun einen neuen Job suchen müssen. Ein Möbelhaus ohne Möbel ist ein trauriger Ort.