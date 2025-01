Bisher kein Durchbruch bei Koalitionsverhandlungen

Die Studierendenvertretung hat am Freitagnachmittag zu einer Demonstration gegen eine mögliche blau--schwarze Koalition in Wien aufgerufen. Sie kritisiert angebliche Pläne, die Studiengebühren auf 1000 Euro pro Semester anzuheben. Derzeit fallen 363,36 Euro pro Semester an, wenn die vorgesehene Studienzeit um mehr als zwei Semester überschritten wird.