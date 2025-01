SIE entscheiden über Deutschlands ESC-Hoffnung!

In Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar auf RTL & RTL+ sowie am 1. März in der ARD soll der beste Act für das große ESC-Finale am 17. Mai gefunden werden. Deutschland muss an keiner der zwei Vorausscheidungen in der Woche davor teilnehmen, weil es mit Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien zu den Großzahlern gehört.