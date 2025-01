In Villach müssen vier Hortgruppen schließen

Aufregung rund um die Nachmittagsbetreuung von Volksschülern in Villach. Ein Schreiben an die Eltern der Hortgruppe an der Friedensschule hatte eine Schließung angekündigt. Besorgte Eltern haben Alarm geschlagen und befürchteten einen Verlust des Betreuungsplatzes sowie des gewohnten Betreuungspersonals.