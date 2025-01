Wer schaut noch ORF?

Die Zeiten, in denen für Kinder der Kasperl, für Senioren Heinz Conrads und am Wochenende Kulenkampff die Unterhaltungshoheit innehatten, sind vorbei. Die Jungen brauchen den ORF nicht mehr, sie streamen. Und viele Älteren informieren sich lieber im Netz, leider vorwiegend in ihren jeweiligen Blasen.