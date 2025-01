Reporter ohne Grenzen rügt FPÖ-Sprecher Hafenecker

Wortwörtlich hatte der FPÖ-Mediensprecher gesagt: „Glücklicherweise leben wir in einer parlamentarischen Demokratie, in der Wähler mit ihren Stimmen der Souverän sind, und in keiner Räterepublik, in der ein ORF-Redaktionsrat, der gescheiterte grüne Klimarat oder andere nicht demokratisch dazu legitimierte Gremien die Richtung vorgeben, auch wenn davon vielleicht linksgedrallte Teile der ORF-Chefetage träumen.“