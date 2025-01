Kiteishvili: „Vielleicht bleibe ich ja für immer!“

Schon 1923 Minuten im Einsatz

Kiteishvili hat mit den „Schwarzen“ noch viel vor. „Ich habe Ziele, die eigentlich auf der Hand liegen. Ich will die Titel mit Sturm verteidigen – auch wenn ich weiß, dass das keine leichte Aufgabe wird“, gibt sich das Stehaufmännchen, das in der Vergangenheit so viele Rückschläge durch Verletzungen erlitten hat, kämpferisch. „Eigentlich haben mich diese Verletzungen am Ende besser gemacht. Ich habe dadurch meinen Körper besser kennengelernt, weiß heute, was er braucht und wie ich mit ihm umgehen muss“, sagt „Kite“, der diese Saison starke 1923 Minuten abgespult hat.