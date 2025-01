LIVE ab 21 Uhr: Kann Sturm gegen Leipzig gewinnen?

Die Leipziger von Trainer Marco Rose feierten zuletzt zwei Erfolgserlebnisse: In der Champions League holten die Sachsen mit den beiden ÖFB-Legionären Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner in der Startelf – der lange verletzte Xaver Schlager wurde für die Königsklasse nicht gemeldet – mit einem 2:1 gegen Sporting Lissabon nach sechs Niederlagen erstmals Punkte. In der Liga jubelten die „Bullen“ am Samstag über ein 2:2 gegen Meister Bayer Leverkusen nach 0:2-Rückstand. Rose muss in Klagenfurt allerdings auf den Ex-Salzburger Kevin Kampl wegen Wadenproblemen verzichten, auch Stürmer Andre Silva ist nicht einsatzbereit.